أول تعليق لعمرو ناصر بعد ترشح هدفه لجائزة بوشكاش

"ينافس على جائزة بوشكاش".. أبرز المعلومات عن عمرو ناصر لاعب نادي الزمالك

أبدي عمرو ناصر مهاجم نادي الزمالك، سعادته بعد ترشح هدفه للقائمة النهائية بجائزة بوشكاش لأفضل هدف بالعالم 2025.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم مساء الخميس، عن القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة بوشكاش كأفضل هدف في العالم لعام 2025.

وتواجد عمرو ناصر بالقائمة النهائية لهدفه بقميص فاركو في شباك الأهلي الذي سجله ببطولة كأس الرابطة.

وكتب عمرو ناصر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام "الحمد لله".

