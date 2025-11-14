أول تعليق من الأهلي على مفاوضات حامد حمدان

تصدر اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، لاعب فريق بتروجيت، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد ارتباط اسمه بمفاوضات قوية مع النادي الأهلي.

وفي أول رد من جانب النادي الأهلي حول مفاوضة حامد حمدان، تحدث وليد صلاح الدين مدير الكرة بالقلعة الحمراء عن تلك الأنباء.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "كل ما يتردد عن دخول النادي الأهلي في الوقت الحالي مع مفاوضات لضم حامد حمدان عار تمامًا من الصحة".

وأضاف: "المدرب ييس توروب في راحة وإجازة بالفترة الحالية ويتواجد في الدنمارك، ولم نعرض عليه أي لاعب لضمه، سواء حامد حمدان أو غيره".

وتابع: " تم تأجيل ملف تجديد اللاعبين في الوقت الحالي، ننتظر إنتهاء فترة الراحة ومن ثم سنجتمع مع سيد عبدالحفيظ واللاعبين لحسم الملفات".

