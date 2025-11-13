مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

4 1
18:00

الجابون

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

0 1
21:00

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيرلندا

2 0
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

4 0
21:45

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مولدوفا

0 2
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

1 1
18:00

العراق

بعشرة لاعبين.. منتخب مصر مواليد 2009 يفوز على الأردن بهدف نظيف

كتب : محمد عبد الهادي

10:49 م 13/11/2025

منتخب مصر 2009

‏فاز منتخب مصر مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف على نظيره الأردني بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت بالعاصمة الأردنية عمان.

‏ورغم النقص العددي بطرد عادل علاء مدافع منتخب مصر في الدقيقة 51 بعد الحصول على الإنذار الثاني إلا أن الفراعنة نجحوا في تسجيل هدف الفوز عن طريق اللاعب دانيال تامر بعد مرواغة ثلاثة لاعبين لتسكن الكرة الشباك الأردنية.

‏حضر المباراة المستشار أحمد فتحي قنصل مصر في الأردن، والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة.

‏الجدير بالذكر أن المنتخب المصري سيواجه نظيره الأردني يوم السبت المقبل في ثاني المواجهات الودية قبل العودة إلى القاهرة في ختام معسكره الحالي.

منتخب مصر 2009 نتخب مصر لأردن

