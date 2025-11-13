جدول ترتيب دوري المحترفين المصري بعد فوز أبوقير للأسمدة

أقيمت اليوم الخميس، خمس مباريات قوية مليئة بالندية والإثارة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر، في دوري المحترفين المصري (الدرجة الثانية).

ومن أبرز نتائج مباريات اليوم فوز أبوقير للأسمدة ليحافظ على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 27 نقطة، بينما تعادل فريق القناة أمام بلدية المحلة ليبقي في الوصافة برصيد 21 نقطة.

جدول ترتيب دوري المحترفين المصري

1- أبوقير للأسمدة - 27 نقطة

2- القناة - 21 نقطة

3- لافيينا - 20 نقطة

4- بترول أسيوط - 20 نقطة

5- المصرية للاتصالات - 19 نقطة

6- المنصورة - 19 نقطة

7- الداخلية - 18 نقطة

8- مالية كفر الزيات - 18 نقطة

9- بروكسي - 18 نقطة

10- مسار - 16 نقطة

11- الترسانة - 13 نقطة

12- أسوان - 13 نقطة

13- السكة الحديد - 11 نقطة

14- راية الرياضي - 11 نقاط

15- ديروط - 10 نقاط

16- الإنتاج الحربي - 10 نقاط

17- طنطا - 7 نقاط

18- بلدية المحلة - 5 نقاط

