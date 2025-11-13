مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

4 1
18:00

الجابون

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مولدوفا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

1 1
18:00

العراق

جميع المباريات

إعلان

وكيل حامد حمدان يكشف لمصراوي تفاصيل مفاوضات الأهلي والزمالك مع اللاعب

كتب - يوسف محمد:

07:59 م 13/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حامد حمدان (3)
  • عرض 10 صورة
    حامد حمدان (2)
  • عرض 10 صورة
    حامد حمدان (1)
  • عرض 10 صورة
    حامد حمدان مع بتروجيت
  • عرض 10 صورة
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
  • عرض 10 صورة
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
  • عرض 10 صورة
    عدي الدباغ وحامد حمدان
  • عرض 10 صورة
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
  • عرض 10 صورة
    حامد حمدان مع بتروجيت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف سمير الحاوي وكيل أعمال الفلسطيني حامد حمدان، عن آخر التطورات الخاصة بانتقال اللاعب إلى نادي الزمالك، وحقيقة دخول الأهلي في مفاوضات لضم اللاعب.

وقال الحاوي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الاهتمام بضم حامد حمدان، ليس فقط من جانب نادي الزمالك، بل أن الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز لديهم رغبة في التعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف: "اللاعب لم يحدد وجهته أو يختار الفريق الذي يرغب في الانتقال إليه، ورمى الكرة في ملعب النادي وترك الاختيار في يد إدارة بتروجيت".

وتابع: "الزمالك كان قطع شوطا كبيرا في المفاوضات معنا لضم اللاعب، إلا أن التباطئ في إتمام التعاقد، الأزمة المادية التي يمر بها النادي، جعلت الثنائي الأهلي وبيراميدز يدخلان بقوة في المفاوضات".

واختتم الحاوي تصريحاته: "الأجواء في نادي الزمالك ليست أفضل شيء، وهذا يظهر في التأخر في إتمام الأمور المتعلقة بانتقال حامد للفريق حتى الآن، على الرغم من تمسكهم الكبير به منذ الصيف الماضي".

وظهر حامد رفقة نادي بتروجيت خلال الموسم الحالي، حتى الآن في 3 مباريات فقط، تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

"جسدنا عمق الروابط العربية".. أول تعليق من الإمارات على استضافة كأس السوبر المصري

"القصة فلوس".. خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للجدل إلى جماهير الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حامد حمدان النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي نادي الزمالك مفاوضات الأهلي والزمالك مع حامد حمدان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قبل قرار المركزي.. سعر الفائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر
قلق في إثيوبيا من تحركات مصر في جيبوتي وإريتريا.. وخبير مصري يعلق
تنويه عاجل من الأرصاد: برد وأمطار رعدية على هذه المناطق.. خذوا احتياطاتكم
الموعد والقنوات الناقلة لمباريات منتخبات مصر غدا.. مونديال ووديتان
بـ 7 رصاصات.. تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية فى الإسكندرية