وكيل حامد حمدان يكشف لمصراوي تفاصيل مفاوضات الأهلي والزمالك مع اللاعب

بعد احتفاله بخطوبتهما.. من هي جوليان الجباس خطيبة عمر مرموش؟

أول تعليق من محمد أبو جبل بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر

كشف سمير الحاوي وكيل أعمال الفلسطيني حامد حمدان، عن آخر التطورات الخاصة بانتقال اللاعب إلى نادي الزمالك، وحقيقة دخول الأهلي في مفاوضات لضم اللاعب.

وقال الحاوي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الاهتمام بضم حامد حمدان، ليس فقط من جانب نادي الزمالك، بل أن الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز لديهم رغبة في التعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف: "اللاعب لم يحدد وجهته أو يختار الفريق الذي يرغب في الانتقال إليه، ورمى الكرة في ملعب النادي وترك الاختيار في يد إدارة بتروجيت".

وتابع: "الزمالك كان قطع شوطا كبيرا في المفاوضات معنا لضم اللاعب، إلا أن التباطئ في إتمام التعاقد، الأزمة المادية التي يمر بها النادي، جعلت الثنائي الأهلي وبيراميدز يدخلان بقوة في المفاوضات".

واختتم الحاوي تصريحاته: "الأجواء في نادي الزمالك ليست أفضل شيء، وهذا يظهر في التأخر في إتمام الأمور المتعلقة بانتقال حامد للفريق حتى الآن، على الرغم من تمسكهم الكبير به منذ الصيف الماضي".

وظهر حامد رفقة نادي بتروجيت خلال الموسم الحالي، حتى الآن في 3 مباريات فقط، تمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

"جسدنا عمق الروابط العربية".. أول تعليق من الإمارات على استضافة كأس السوبر المصري

"القصة فلوس".. خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للجدل إلى جماهير الزمالك