محمد صلاح يهدي قميصه لثنائي منتخب مصر

"هدية خاصة".. ماذا يفعل محمد صلاح مع العناصر الجديدة في منتخب مصر؟

أهدى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الثنائي المنضم حديثا إلى منتخب مصر، محمد إسماعيل مدافع الزمالك ومروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا، قميصه.

واعتاد محمد صلاح على إهداء قميصه إلى اللاعبين الذين ينضموا إلى معسكر منتخب لأول مرة، ففي المعسكر السابق أهدى عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، قميصه.

ونشر الثنائي محمد إسماعيل ومروان عثمان، صورتهما مع صلاح عبر حسابتهما الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

