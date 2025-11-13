مباريات الأمس
محمد صلاح يهدي قميصه لثنائي منتخب مصر

كتب : هند عواد

11:08 ص 13/11/2025
    قميص محمد صلاح
    محمد صلاح يهدي قميصه إلى محمد إسماعيل
    محمد صلاح وحسام حسن من معسكر منتخب مصر
    محمد صلاح من معسكر منتخب مصر
    إبراهيم حسن من معسكر منتخب مصر
    الجزار من معسكر منتخب مصر
    زيزو من معسكر منتخب مصر
    إبراهيم عادل من معسكر منتخب مصر

أهدى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الثنائي المنضم حديثا إلى منتخب مصر، محمد إسماعيل مدافع الزمالك ومروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا، قميصه.

واعتاد محمد صلاح على إهداء قميصه إلى اللاعبين الذين ينضموا إلى معسكر منتخب لأول مرة، ففي المعسكر السابق أهدى عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي، قميصه.

ونشر الثنائي محمد إسماعيل ومروان عثمان، صورتهما مع صلاح عبر حسابتهما الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

