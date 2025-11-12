بيراميدز يتخطي الأهلي وصدمة للزمالك.. الكشف عن تصنيف الأندية عالميًا

أصدر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم (IFFHS) اليوم الأربعاء، التصنيف الشهري الجديد لأفضل أندية العالم، والذي شهد قفزة تاريخية لنادي بيراميدز على المستويين العربي والأفريقي.

وحقق بيراميدز تقدمًا كبيرًا إلى المركز الـ22 عالميًا، بعدما قفز 22 مركزًا دفعة واحدة مقارنة بالتصنيف السابق، ليواصل تفوقه على الأندية العربية الكبرى، وفي مقدمتها النادي الأهلي.

أما صدارة التصنيف العالمي، فكانت من نصيب باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 567 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد الإسباني الذي جاء في المركز الثاني برصيد 511 نقطة.

وجاء الهلال السعودي في المركز 39 عالميًا محتلاً وصافة ترتيب الأندية العربية، بينما حل الأهلي المصري في المركز 66.

أما نادي الزمالك فتواجد في الأندية بعد الـ100، بعدما ظهر في أخر التصنيف محتلًا المركز 112 عالميًا.

