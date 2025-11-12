تصعيد جديد من الزمالك ضد زيزو بعد شكوى الأهلي

"ينطبق على شيكابالا وإمام عاشور".. تعليق ناري من الغندور على بيان الأهلي

كشف محمد بيومي، خبير اللوائح، مصير شكوى النادي الأهلي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد جماهير الزمالك، بسبب هتافهم "المسيء" ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأحمر.

وأعلن الأهلي، في بيان رسمي، إرسال شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيها وبشكل عاجل، بالتحقيق فيما جرى من تجاوزات غير أخلاقية من جماهير نادي الزمالك بحق لاعب الفريق أحمد السيد "زيزو" وأسرته، أثناء المباراة النهائية للسوبر المصري. (طالع التفاصيل)

وقال محمد بيومي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "اللائحة تتضمن عقوبات بشأن السباب الجماعي، لكنه مختلفة حسب حجم الخطأ".

واختتم: "تبدأ من العقوبات المالية مرورا بمنع الجمهور من حضور المباريات، وقيد تصل أحيانا إلى خسارة المباراة، حسب حجم الخطأ، وفي حالة زيزو، قد يتم إيقاف جماهير الزمالك مباراة أو مباراتين على الأقل، وذلك في المباريات المقبلة، وليست بطولة السوبر".

اقرأ أيضًا:

"عبد الواحد دمرني وزيزو ساعدني".. لاعب الزمالك السابق يكشف كواليس شكواه ضد النادي





لاعب الزمالك السابق يعلن عبر "مصراوي" تقدمه بشكوى ضد النادي (مستند)









