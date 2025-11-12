مباريات الأمس
"تصل للإيقاف مباراتين".. خبير لوائح يكشف لمصراوي مصير شكوى الأهلي ضد جماهير الزمالك

كتب : هند عواد

04:12 م 12/11/2025
كشف محمد بيومي، خبير اللوائح، مصير شكوى النادي الأهلي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد جماهير الزمالك، بسبب هتافهم "المسيء" ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأحمر.

وأعلن الأهلي، في بيان رسمي، إرسال شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيها وبشكل عاجل، بالتحقيق فيما جرى من تجاوزات غير أخلاقية من جماهير نادي الزمالك بحق لاعب الفريق أحمد السيد "زيزو" وأسرته، أثناء المباراة النهائية للسوبر المصري. (طالع التفاصيل)

وقال محمد بيومي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "اللائحة تتضمن عقوبات بشأن السباب الجماعي، لكنه مختلفة حسب حجم الخطأ".

واختتم: "تبدأ من العقوبات المالية مرورا بمنع الجمهور من حضور المباريات، وقيد تصل أحيانا إلى خسارة المباراة، حسب حجم الخطأ، وفي حالة زيزو، قد يتم إيقاف جماهير الزمالك مباراة أو مباراتين على الأقل، وذلك في المباريات المقبلة، وليست بطولة السوبر".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو شكوى الأهلي ضد جماهير الزمالك جماهير الزمالك الأهلي

