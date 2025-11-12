عاجل.. تصعيد جديد من الزمالك ضد زيزو بعد شكوى الأهلي

"ينطبق على شيكابالا وإمام عاشور".. تعليق ناري من الغندور على بيان الأهلي

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث مازالت أزمة زيزو وعدم مصافحة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك تتصدر المشهد، وفي المقابل يبحث نادي الزمالك حسم مصير أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق.

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات قوية: "جون إدوارد لم ينجح"

يرى وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن تجربة جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، غير ناجحة حتى الآن. (طالع التفاصيل)

"مش متخيل اللي بيحصل ده".. شوبير يفتح النار على مجلس الزمالك بعد شكوى زيزو

فتح الإعلامي أحمد شوبير، النار على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد تقدمه بشكوى للجنة الانضباط ضد أحمد سيد زيزو لاعب فريق الأهلي، لعدم مصافحته لهشام نصر نائب رئيس الأبيض، خلال توزيع جوائز نهائي السوبر المصري. (طالع التفاصيل)

جون يتحدى الجميع.. هل يستمر أحمد عبدالرؤوف في قيادة الزمالك؟

يحسم جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك مصير أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق، من التواجد على رأس القيادة الفنية لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

"ميقدرش يعمل كدا معايا".. ميدو يفتح النار على زيزو ويهاجم مرتجي

أبدى الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، غضبه الشديد من تصرف أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي، بعدما تجاهل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أثناء مراسم تسليم ميداليات التتويج بالسوبر المصري. (طالع التفاصيل)

الزمالك: قدمنا ملفا كاملا يوضح صحة موقفنا في أزمة أرض أكتوبر

أوضح كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، تفاصيل إحالة دعوى الأبيض للطعن ضد قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز حدائق أكتوبر، بشأن سحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر. (طالع التفاصيل)

"شفته بنفسي من الملعب".. إعلامي ينتقد زيزو بسبب ما فعله في نهائي السوبر

وجه الإعلامي محمد طارق أضا، انتقادًا للاعب الأهلي أحمد سيد زيزو، بعدما تجاهل مصافحة هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، خلال مراسم تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري. (طالع التفاصيل)