منتخب مصر يخوض تدريباته بملعب العين استعدادا لودية أوزبكستان

كتب : محمد خيري

01:15 م 12/11/2025

منتخب مصر

تقرر أن يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته في السادسة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، باستاد العين استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان وديا يوم الجمعة المقبلة.

وتنطلق منافسات البطولة الودية في الإمارات بمشاركة 4 منتخبات هي: مصر، أوزبكستان، الرأس الأخضر، وإيران، وتُقام خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر بمدينة العين.

ويهدف الجهاز الفني للمنتخب المصري إلى استغلال فترة التوقف الدولي الحالية لتجربة عناصر جديدة ورفع جاهزية اللاعبين قبل التصفيات القارية المقبلة.

تبدأ البطولة بمباراة إيران ضد الرأس الأخضر اليوم الخميس 13 نوفمبر في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأوزبكي غدًا الجمعة 14 نوفمبر في التوقيت نفسه.

ويتأهل الفائزان من المباراتين إلى النهائي، على أن يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث.

