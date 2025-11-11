مباريات الأمس
إبراهيم صلاح لمصراوي: "لا نتمنى مواجهة الزمالك بالكأس.. لكن سنقاتل إذا حدثت"

كتب : هند عواد

10:56 ص 11/11/2025
تحدث إبراهيم صلاح مدرب فريق G الناشط في القسم الثاني ويتولى محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق رئاسته، عن احتمالية مواجهة الزمالك في دور الـ32 من كأس مصر.

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات خاصة لمصراوي: "موضوع القرعة وأننا يمكن أن نواجه الزمالك نتحدث عنه، ولكن "ده شغلنا" ونحن محترفون ونعمل باحتراف، وإذا أوقعتنا القرعة مع الزمالك سنؤدي بشرف ونزاهة".

وأضاف: "لكن على المستوى الشخصي أنا وكابتن شيكابالا لا نتمنى مواجهة الزمالك، لكن إذا حدث سنلعب بشرف ونقاتل من أجل الصعود".

شيكابالا إبراهيم صلاح فريق G كأس مصر الزمالك

