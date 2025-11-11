إبراهيم صلاح يتحدث لمصراوي عن تأهل G إلى دور الـ32 من كأس مصر

في ذكري وفاته.. كل ما تريد معرفته عن علاء على نجم الزمالك الراحل

"منتظرين الشكوى؟".. طلب عاجل من الزمالك ضد زيزو

تحدث إبراهيم صلاح مدرب فريق G الناشط في القسم الثاني ويتولى محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق رئاسته، عن احتمالية مواجهة الزمالك في دور الـ32 من كأس مصر.

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات خاصة لمصراوي: "موضوع القرعة وأننا يمكن أن نواجه الزمالك نتحدث عنه، ولكن "ده شغلنا" ونحن محترفون ونعمل باحتراف، وإذا أوقعتنا القرعة مع الزمالك سنؤدي بشرف ونزاهة".

وأضاف: "لكن على المستوى الشخصي أنا وكابتن شيكابالا لا نتمنى مواجهة الزمالك، لكن إذا حدث سنلعب بشرف ونقاتل من أجل الصعود".

