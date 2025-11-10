من هو عابدين موهبة الأهلي الذي تم الموافقة على رحيل للبرتغال؟

أعلن النادي الأهلي الموافقة على سفر مدافعه الدولي الشاب أحمد عابدين إلى دولة البرتغال فجر اليوم الإثنين؛ لقضاء فترة معايشة مع نادي فاماليكاو الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري البرتغالي بالموسم الجاري 2025/26.

النادي الأهلي، أوضح عبر بيان رسمي صادر اليوم، إلى أن خوض اللاعب لفترة المعايشة يأتي بعدما تابعه النادي البرتغالي خلال مشاركته في كأس العالم للشباب التي أُقيمت مؤخرا في تشيلي، حيث قدم عابدين أداءً متميزا لفت الأنظار خلال البطولة فضلا عن قدراته الفنية والبدنية.

وسبق وخطف اللاعب الأضواء بعدما ظهر بمستويات مميزة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ببطولة أمم أفريقيا للشباب.

اللاعب صاحب الـ 19 عاماً حاليًا كان قد انتقل من صفوف فريق تحت 21 عامًا بوادي دجلة خلال الانتقالات الشتوية بموسم 2020/2021 لصفوف فريق تحت 19 بالأهلي.

وتم تصعيد اللاعب بعد 4 مواسم بفريق تحت 19 بالنادي الأهلي إلى فريق تحت 21 كما تم تصعيده للتدرب رفقة الفريق الأول في مايو 2024 بطلب من المدير الفني السويسري السابق للفريق مارسيل كولر.

كما شارك في مباراتين بالدوري موسم 2023ــ2024 بقميص الأهلي كأساسي أمام إنبي بالجولة 33 ومودرن سبورت بالجولة 34 وظهرّ بمستوى طيب.

وانضم اللاعب في سبتمبر 2024 لصفوف نادي سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لمدة عام بعد التشاور مع مارسيل كولر المدير الفني، والتأكيد على موهبة اللاعب، وفي ذات الوقت منحه الفرصة للمشاركة في المباريات الرسمية بمعدل أكبر على صعيد الدوري الممتاز، لاكتساب الخبرات، خاصة أنه من المواهب التي تتمتع بقدرات بدنية وفنية عالية، ومن العناصر التي يعقد عليها الجهاز الفني الآمال خلال الفترات القادمة في مركز المساك، حسبما أورد الموقع الرسمي للنادي الأهلي حينها.

وشارك اللاعب بقميص سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الماضي 2024/25 بـ 3 مباريات ولكن بمعدل دقائق مشاركة أقل بلغ 87 دقيقة مقارنة بـ 180 دقيقة مع الأهلي.

