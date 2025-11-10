أول قرار من مدرب الزمالك للاعبين بعد الخسارة من الأهلي

بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد التتويج بالسوبر على حساب الزمالك

الأهلي يوافق على احتراف لاعبه في الدوري البرتغالي.. تفاصيل

قرر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 4 أيام عقب انتهاء مشوار الفريق في بطولة كأس السوبر المصري.

وتلقى فريق الزمالك الخسارة أمس من نظيره الأهلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المنتظر أن يستأنف لاعبي الزمالك، تدريباتهم الجماعية يوم الجمعة المقبلة، استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد الزمالك بعد نهاية فترة التوقف الدولية، لمواجهة فريق زيسكو الزامبي، وذلك في بداية مشوار الفارس الأبيض ببطولة كأس الكونفدرالية.

وتقام مباراة الزمالك ضد زيسكو الزامبي يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، للمجموعة التي تضم بجانب الفريق الأبيض المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.