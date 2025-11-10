أول قرار من مدرب الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر

بعد السوبر.. كم عدد بطولات الأهلي في تاريخه؟

سافر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الدنمارك رفقة جهازه المعاون لقضاء فترة إجازة قصيرة، على أن يعود إلى القاهرة لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة.

وكان توروب قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة 5 أيام عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحرص المدير الفني على توجيه التهنئة لجماهير الأهلي بعد الفوز بأول لقب له مع الفريق، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من البطولات في المرحلة المقبلة.

وفاز الأهلي على نظيره الزمالك بثنائية دون رد، ليحصد اللقب السادس عشر لكأس السوبر المصري في تاريخه.

اقرأ أيضًا:

بعد السوبر.. كم عدد بطولات الأهلي في تاريخه؟

الأهلي يتواصل مع جهاز منتخب مصر بشأن إصابة تريزيجيه