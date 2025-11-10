مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

- -
17:45

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

- -
14:30

المكسيك

كأس العالم تحت 17 عاما

كوريا الجنوبية

- -
14:30

كوت ديفوار

جميع المباريات

إعلان

أول قرار من مدرب الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر

كتب : محمد القرش

10:14 ص 10/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ياس توروب (1)
  • عرض 9 صورة
    توروب
  • عرض 9 صورة
    ياس توروب (5)
  • عرض 9 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 9 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 9 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 9 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 9 صورة
    الأهلي والزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سافر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الدنمارك رفقة جهازه المعاون لقضاء فترة إجازة قصيرة، على أن يعود إلى القاهرة لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة.

وكان توروب قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة 5 أيام عقب التتويج بلقب كأس السوبر المصري الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحرص المدير الفني على توجيه التهنئة لجماهير الأهلي بعد الفوز بأول لقب له مع الفريق، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من البطولات في المرحلة المقبلة.

وفاز الأهلي على نظيره الزمالك بثنائية دون رد، ليحصد اللقب السادس عشر لكأس السوبر المصري في تاريخه.

اقرأ أيضًا:

بعد السوبر.. كم عدد بطولات الأهلي في تاريخه؟

الأهلي يتواصل مع جهاز منتخب مصر بشأن إصابة تريزيجيه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الأهلي والزمالك كأس السوبر المصري السوبر المصري أخبار الأهلي ياس توروب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
بدء التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الاثنين
أجواء خريفية وشبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة