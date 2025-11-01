مباريات الأمس
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

44 43
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

2 1
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

2 2
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
22:00

أستون فيلا

الإسماعيلي يفوز على الكهرباء في ديربي الإسماعيلية بالدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

10:31 م 01/11/2025

احتفال لاعبي الإسماعيلي

حقق نادي الإسماعيلي فوزا مهما على نظيره كهرباء الإسماعيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر في الدوري المصري.

وسجل هدفي فريق الإسماعيلي كلا من: عبدالله محمد في الدقيقة 42، ومحمد كونتا في الدقيقة 82.

وسجل هدف كهرباء الإسماعيلية الوحيد اللاعب عمر السعيد في الدقيقة 68.

وبهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز السابع عشر ويبعد عن دائرة الهبوط، بينما يتذيل كهرباء الإسماعيلية جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

الإسماعيلي ديربي الإسماعيلية كهرباء الإسماعيلية

