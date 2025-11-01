الإسماعيلي يفوز على الكهرباء في ديربي الإسماعيلية بالدوري المصري

حقق نادي الإسماعيلي فوزا مهما على نظيره كهرباء الإسماعيلية بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر في الدوري المصري.

وسجل هدفي فريق الإسماعيلي كلا من: عبدالله محمد في الدقيقة 42، ومحمد كونتا في الدقيقة 82.

وسجل هدف كهرباء الإسماعيلية الوحيد اللاعب عمر السعيد في الدقيقة 68.

وبهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز السابع عشر ويبعد عن دائرة الهبوط، بينما يتذيل كهرباء الإسماعيلية جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.