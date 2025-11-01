بالأسباب.. غياب 10 لاعبين من الزمالك عن مباراة طلائع الجيش

متابعة - مراسل مصراوي

تشهد قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز، غياب 10 لاعبين لأسباب مختلفة.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن آدم كايد وأحمد شريف يغيبان بسبب الإصابة، حيث يعاني الأول من إصابة قوية في عضلة السمانة، بينما يعاني المهاجم من الإصابة في العضلة الضامة.

وقال المصدر إن هناك 8 لاعبين تم استبعادهم من قائمة مباراة طلائع الجيش لأسباب فنية، حيث جاءوا كالتالي:محمد عواد، محمود الشناوي، صلاح مصدق، بارون أوشينج، محمد السيد، أحمد عبد الرحيم إيشو، محمود جهاد، وناصر منسي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان.

الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - أحمد فتوح - محمود بنتايج.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" - أحمد ربيع - محمد شحاتة - سيف جعفر - عبد الله السعيد - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الحميد معالي - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري - عمرو ناصر.