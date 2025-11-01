رسميا.. الأهلي يعلن قائمة مباراة المصري البورسعيدي
كتب : محمد القرش
أعلن الجهاز الفني لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي، ياس ثورب، قائمة مباراة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.
وشهدت القائمة تواجد محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه، بجانب أحمد سيد زيزو ونيتس جراديشار.
قائمة الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي
حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد سيحا - مصطفى شوبير.
الدفاع: ياسين مرعي - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - محمد شكري - أحمد نبيل كوكا - كريم فؤاد - محمد هاني.
الوسط: محمود حسن تريزيجيه - أحمد عبد القادر - مروان عطية - أشرف بن شرقي - محمد مجدي أفشة - أليو ديانج - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر.
الهجوم: نيتس جراديشار - محمد عبد الله.
