اتحاد الكرة يهنئ مجلس إدارة الأهلي الجديد بقيادة الخطيب

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة، هاني أبو ريدة، على تهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بقيادة المارد الأحمر لـ4 سنوات جديدة.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم كالتالي: "يهنئ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بمناسبة حصوله على ثقة الجمعية العمومية للنادي بانتخابه لدورة جديدة، متمنياً لمجلس الإدارة الجديد ورئيسه كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة".

واختتم: "كما يتطلع الاتحاد المصري لكرة القدم لاستمرار التعاون بين الاتحاد والنادي الكبير من أجل رفعة الكرة المصرية".

المجلس الجديد للنادي الأهلي

رئيس مجلس الإدارة: محمود الخطيب.

نائب الرئيس: ياسين منصور.أمين الصندوق: خالد مرتجي.

الأعضاء: أحمد حسام عوض - سيد عبد الحفيظ - حازم هلال - طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الجارحي - محمد الدماطي - حسن طنطاوي.

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري فاروق - رويدا هشام طلبة.