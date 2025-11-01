" ثلاثة لن يشاركوا".. موقف سداسي الأهلي المصاب من بطولة كأس السوبر المصري

ارتبط اسم الجزائري نور الدين بن زكري بالزمالك خلال الساعات الماضية، لتولي القيادة الفنية للأبيض خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا، الذي رحل بعد تراجع نتائج الفريق.

وذكرت صحيفة "الميدان" أن نور الدين بن زكري يقترب من قيادة الزمالك قبل السوبر المصري الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

من هو نور الدين بن زكري؟

الجزائري نور الدين بن زكري، صاحب الـ60 عامًا، امتلك عدة تجارب في الدوري السعودي مع كل من الرائد والفيحاء والأخدود والخلود.

وكانت آخر تجارب نور الدين بن زكري التدريبية مع الخلود السعودي، وقاد الفريق في 28 مباراة، قبل أن يرحل في يونيو 2025.

وامتلك نور الدين بن زكري لقطتين مثيرتين للجدل؛ ففي نوفمبر 2020، وأثناء تدريب فريق ضمك، فقد وعيه فجأة وهو على مقاعد البدلاء، لتتوقف المباراة ويتدخل الجهاز الطبي لإسعافه.

🎥 | لحظة تعرض مدرب #ضمك بن زكري لحالة إغماء أثناء مجريات مباراة #الشباب_ضمك pic.twitter.com/1YOp0AhLqV — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 27, 2020

أما اللقطة الثانية فكانت في نهاية الموسم الماضي، عندما ضمن بن زكري بقاء فريقه الخلود في الدوري السعودي، فبعد مباراة الفيحاء في الأسبوع الـ33 من الموسم الماضي، انتاب الجزائري فرحة عارمة، واحتفل بشكل جنوني وركض مسرعًا في الملعب.

بعض الأشياء لا تتغير 😁😁😁 pic.twitter.com/FimUDLauFJ — دوري روشن السعودي (@SPL) May 21, 2025

