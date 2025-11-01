مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

فقد وعيه في الملعب.. لقطتان مثيرتان للجدل لنور الدين بن زكري المرشح لتدريب الزمالك

كتب : هند عواد

03:20 م 01/11/2025
ارتبط اسم الجزائري نور الدين بن زكري بالزمالك خلال الساعات الماضية، لتولي القيادة الفنية للأبيض خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا، الذي رحل بعد تراجع نتائج الفريق.

وذكرت صحيفة "الميدان" أن نور الدين بن زكري يقترب من قيادة الزمالك قبل السوبر المصري الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

من هو نور الدين بن زكري؟

الجزائري نور الدين بن زكري، صاحب الـ60 عامًا، امتلك عدة تجارب في الدوري السعودي مع كل من الرائد والفيحاء والأخدود والخلود.

وكانت آخر تجارب نور الدين بن زكري التدريبية مع الخلود السعودي، وقاد الفريق في 28 مباراة، قبل أن يرحل في يونيو 2025.

وامتلك نور الدين بن زكري لقطتين مثيرتين للجدل؛ ففي نوفمبر 2020، وأثناء تدريب فريق ضمك، فقد وعيه فجأة وهو على مقاعد البدلاء، لتتوقف المباراة ويتدخل الجهاز الطبي لإسعافه.

أما اللقطة الثانية فكانت في نهاية الموسم الماضي، عندما ضمن بن زكري بقاء فريقه الخلود في الدوري السعودي، فبعد مباراة الفيحاء في الأسبوع الـ33 من الموسم الماضي، انتاب الجزائري فرحة عارمة، واحتفل بشكل جنوني وركض مسرعًا في الملعب.

نور الدين بن زكري مدرب الزمالك الجديد الزمالك يانيك فيريرا من هو نور الدين بن زكري

