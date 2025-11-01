قرار من الأهلي قبل المشاركة في كأس السوبر المصري

" ثلاثة لن يشاركوا".. موقف سداسي الأهلي المصاب من بطولة كأس السوبر المصري

ماذا قدم فيريرا مع الزمالك قبل رحيله عن الفريق؟

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قرر النادي الأهلي مغادرة وفد يمثله صباح اليوم السبت إلى مدينة العين الإماراتية؛ لترتيب أمور بعثة فريق كرة القدم قبل أن تصل للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن الوفد ترأسه سمير عدلي المدير الإداري للنادي بجانب ثنائي من الجهاز الإداري لفريق الكرة:" سيتوجه سمير عدلي أولاً اليوم إلى مدينة العين للترتيب لملعب تدريب الفريق يوم الثلاثاء وحجز الفندق وتسكين البعثة والحافلات".

وأضاف:" بعدها سيتوجه سمير عدلي أيضًا للترتيب لإقامة البعثة في ابوظبي و الاطمئنان على تسكين الغرف في الفندق وملعب التدريب".

موعد مغادرة بعثة الأهلي للإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري

بعثة الأهلي ستغادر ظهر يوم الإثنين المقبل إلى دبي ومنها إلى مدينة العين حيث سيخوض الفريق الأحمر مران على أحد الملاعب الفرعية يوم الثلاثاء ثم مران آخر على ملعب هزاع بن زايد يوم الأربعاء ويغادر الي أبوظبي صباح يوم الجمعة.

كأس السوبر المصري 2025

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري خلال الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي بمشاركة أندية: الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

اقرأ أيضًا:

"أكثر من نصف مليون جنيه" .. الأهلي يستقر على إعدام ديون لاعب الزمالك السابق

تحرك عاجل جديد من الزمالك تجاه يانيك فيريرا



