مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

حكام مباراة الأهلي و المصري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

11:19 ص 01/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (2)
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (11)
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (10)
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (5)
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (6)
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة الأهلي ونظيره المصري ببطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي والمصري

الأهلي سيستضيف نظيره المصري عند الثامنة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري.

حكام مباراة الأهلي والمصري

وأسندت لجنة الحكام، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة مساء الجمعة، مهمة قيادة المباراة لحكم الساحة أمين عمر على أن يساعده كلاً من محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب.

وسيكون عبدالرحمن صالح، بحسب البيان ذاته، حكماً رابعًا فيما سيكون محمود دسوقي حكماً لـ var وطارق مصطفى حكم var مساعد.

ترتيب الأهلي والمصري في الدوري

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر وبفارق 3 نقاط عن المصري والزمالك ووادي دجلة أصحاب المراكز من الثالث إلى الخامس على الترتيب.

اقرأ أيضًا:

إعلان حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تحرك عاجل جديد من الزمالك تجاه يانيك فيريرا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد المصري موعد مباراة الأهلي والمصري حكام مباراة الأهلي والمصري الأهلي مباريات الأهلي الدوري المصري لجنة الحكام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان