حكام مباراة الأهلي و المصري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة الأهلي ونظيره المصري ببطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي والمصري

الأهلي سيستضيف نظيره المصري عند الثامنة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري.

حكام مباراة الأهلي والمصري

وأسندت لجنة الحكام، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة مساء الجمعة، مهمة قيادة المباراة لحكم الساحة أمين عمر على أن يساعده كلاً من محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب.

وسيكون عبدالرحمن صالح، بحسب البيان ذاته، حكماً رابعًا فيما سيكون محمود دسوقي حكماً لـ var وطارق مصطفى حكم var مساعد.

ترتيب الأهلي والمصري في الدوري

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر وبفارق 3 نقاط عن المصري والزمالك ووادي دجلة أصحاب المراكز من الثالث إلى الخامس على الترتيب.

