تحرك عاجل جديد من الزمالك تجاه يانيك فيريرا

كتب : مصراوي

10:56 ص 01/11/2025
    يانيك فيريرا
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (2)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
    يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك
    يانيك فيريرا

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قرارًا جديدًا تجاه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم يانيك فيريرا بالاتفاق مع المدير الرياضي جون إدوارد.

وأشار مصدر مسؤول بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أنهم أخطروا يانيك فيريرا رسميًا بالاستغناء عن مهامه ويتم التفاوض حاليًا بخصوص فسخ التعاقد.

إحصائيات يانيك فيريرا مع الزمالك

الزمالك تعاقد مع فيريرا قبل انطلاق الموسم الجاري 2025/26 إذ قاد الفريق في فترة إعداد كان يراها المدرب ليست كافية بحسب تصريحات إعلامية له.

وقاد فيريرا الزمالك بـ 13 مباراة بواقع 11 مباراة ببطولة الدوري ومباراتين بكأس الكونفدرالية والتي حقق بها العلامة الكاملة بواقع فوزين على نظيره ديكيداها الصومالي ليتأهل لدور المجموعات.

ولكن الأمر اختلف على مستوى الدوري إذ فاز بـ 5 مباريات من أصل 11 مباراة خاضها الفريق وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراتين.

ترتيب الزمالك في الدوري

الزمالك يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن وادي دجلة صاحب المركز الخامس والمصري صاحب المركز الثالث وبفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف و 4 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

يانيك فيريرا الزمالك مدرب الزمالك حسين لبيب جون إدوارد

