مدرب الأهلي الجديد جيس ثورب يصل القاهرة

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

وصل الدنماركي جيس ثورب المدير الفني الجديد لفريق الأهلي إلى القاهرة مساء اليوم الخميس تمهيدًا لتقديمه لوسائل الإعلام وبدء مهامه.

النادي الأهلي يعقد عند الثالثة عصر يوم غد الجمعة مؤتمرًا صحفيًا بمقر النادي بالجزيرة، لتقديم الدنماركي جيس ثورب إلى وسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار وعضوية زكريا ناصف، والمدير الرياضي الكابتن محمد يوسف، ومدير الكرة الكابتن وليد صلاح الدين؛ للحديث عن تفاصيل التعاقد وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن يوم أمس الأربعاء التعاقد مع المدرب الدنماركي صاحب الـ 55 بعقد لمدة عامين ونصف العام.

