مدرب الأهلي الجديد جيس ثورب يصل القاهرة

كتب : مصراوي

10:20 م 09/10/2025
    جيس ثورب
    جيس ثورب
    جيس ثورب
    جيس ثورب
    جيس ثورب

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

وصل الدنماركي جيس ثورب المدير الفني الجديد لفريق الأهلي إلى القاهرة مساء اليوم الخميس تمهيدًا لتقديمه لوسائل الإعلام وبدء مهامه.

النادي الأهلي يعقد عند الثالثة عصر يوم غد الجمعة مؤتمرًا صحفيًا بمقر النادي بالجزيرة، لتقديم الدنماركي جيس ثورب إلى وسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار وعضوية زكريا ناصف، والمدير الرياضي الكابتن محمد يوسف، ومدير الكرة الكابتن وليد صلاح الدين؛ للحديث عن تفاصيل التعاقد وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن يوم أمس الأربعاء التعاقد مع المدرب الدنماركي صاحب الـ 55 بعقد لمدة عامين ونصف العام.
"بدون جمهور ولماذا التكتم؟".. صحيفة مغربية تنتقد عدم إذاعة مباراة منتخب مصر الثاني وبلادها

"رقم 5".. منتخب عربي جديد يتأهل لكأس العالم بعد مصر

جيس ثورب لأهلي درب الأهلي الجديد ؤتمر جيس ثورب

* مصدر يكشف سبب عدم إذاعة مباراة مصر والمغرب
خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر
* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
أبطال بلا تصفيق.. من النرويج إلى شوارع الجيزة (قصة مصورة)
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)