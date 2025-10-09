مباريات الأمس
بصرف من جيبي ومليش سكن.. كيشو يوضح لمصراوي أسباب تمثيله أمريكا

كتب : محمد القرش

09:53 م 09/10/2025
كشف البطل المصري محمد إبراهيم كيشو، الأسباب التي دفعته لاعتزال اللعب باسم مصر واختيار تمثيل المنتخب الأمريكي في الفترة المقبلة.

وقال كيشو في تصريحات خاصة لمصراوي: "محدش في الوسط الرياضي المصري سواء في وزارة الشباب أو الاتحاد، بدأ ينظر لي باهتمام إلا عقب التألق وحصد العديد من بطولات العالم وكذلك الحصول على برونزية أولمبياد طوكيو".

وأضاف: "تعبت بشكل كبير في البداية، كنت أصرف من مالي الخاص والرعاية وليس دعم الاتحاد، على الرغم من ذلك توجت مع مصر بميدالية أولمبية، لكنني تفاجأت بحصولي على مبلغ 1500 جنيه عقب الاعتزال ولا أجد دعم مادي حتى لشراء منزل خاص بي".

وتابع: "فور وصولي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تواصل معي مسؤولي الاتحاد، أخبروني برغبتهم في مشاركتي مع المنتخب الأمريكي للمصارعة في الفترة المقبلة، عند علم المسؤولين في مصر بذلك تواصلوا مع الاتحاد الأمريكي للتأكد من هذا الأمر".

وأكمل: "المسؤولين في أمريكا، تفاجئوا من سوء المعاملة التي تعاملت بها في مصر، حرصوا على مساندتي بشكل قوي وقدموا لي في الفترة الماضية الكثير من المميزات، لدعمي بشكل قوي في الفترة المقبلة".

وواصل: "سبقني في لعبة المصارعة 12 لاعب وقاموا بالسفر خارج مصر، تمثيل منتخبات آخرى، الأمر لن يتوقف عندي هناك الكثير من الرياضيين سيقدمون على هذه الخطوة في الفترة المقبلة، بسبب كثرة الوعود غير الحقيقة".

وأردف: "أمتلك مستندات تدين المسؤولين بشكل كبير، المستند اللي خرج من المسؤولين يدينهم، خاصة وأن الواردات القادمة لهم تبلغ 11 مليون جنيه والمبلغ الذي تم صرفه 11 مليون و100 ألف مما يعني أنني قمت بدفع 100 ألف جنيه من مالي الخاص".

واختتم كيشو تصريحاته: "لن أتراجع عن قراري بتمثيل المنتخب الأمريكي، المسؤولين هنا بدأوا في إنهاء الأوراق والإجراءات، لكي أبدأ مشواري مع المنتخب".

أقرأ أيضًا:

موعد مباراتي مصر وغانا في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات

بشأن بيع النادي.. مانشستر يونايتد يرد على تركي آل الشيخ

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد إبراهيم كيشو منتخب مصر منتخب أمريكا تصريحات كيشو

