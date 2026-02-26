إعلان

ارتفاع قيمة التداولات بالبورصة 34.2% إلى 728 مليار جنيه في أسبوع

كتب : ميريت نادي

05:35 م 26/02/2026

البورصة المصرية

ارتفع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بالبورصة المصرية بنسبة 34.2% مقارنة بالأسبوع الماضي، إلى نحو 728.5 مليار جنيه بعدد نحو 6.3 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 699 ألف عملية، وفقا للتقرير الأسبوعي الصادر من البورصة اليوم.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 2.87%، ليغلق عند مستوي 49212 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.38%، ليغلق عند مستوي 12296 نقطة.

وهبط مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 2.59%، ليغلق عند مستوي 17343 نقطة.

رسميًا.. الرقابة المالية تطلق النظام الإلكتروني المحدث لسجل الضمانات المنقولة

مؤشرات البورصة تعود للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس

