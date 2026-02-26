ارتفاع قيمة التداولات بالبورصة 34.2% إلى 728 مليار جنيه في أسبوع

ارتفع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي بالبورصة المصرية بنسبة 34.2% مقارنة بالأسبوع الماضي، إلى نحو 728.5 مليار جنيه بعدد نحو 6.3 مليار ورقة مالية، تم تنفيذها من خلال 699 ألف عملية، وفقا للتقرير الأسبوعي الصادر من البورصة اليوم.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 2.87%، ليغلق عند مستوي 49212 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.38%، ليغلق عند مستوي 12296 نقطة.

وهبط مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 2.59%، ليغلق عند مستوي 17343 نقطة.

