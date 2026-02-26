إعلان

محافظ الوادي الجديد تستقبل وفداً سويسراً لبحث سبل تنشيط السياحة

كتب : محمد الباريسي

05:41 م 26/02/2026

محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد تعالوا نعرف مصر

استقبلت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، وفداً سويسراً رفيع المستوى ضمن فعاليات مبادرة "تعالوا نعرف مصر".

استهلت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، لقاءها بوفد مبادرة "تعالوا نعرف مصر" بالترحيب بالزائرين السويسريين، مؤكدة أن المحافظة تفتح ذراعيها لكافة المبادرات التي تستهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أن الوادي الجديد تمثل وجهة استثنائية على الخريطة السياحية، بما تمتلكه من كنوز طبيعية وتراثية قلما تجدها في مكان آخر.

أوضحت المحافظ خلال جلسة المباحثات حرص "المحافظة" الشديد على دمج السياحة ضمن خطط التنمية الشاملة، حيث جرى استعراض أبرز المشروعات التنموية الجارية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بالمحافظات الحدودية، حيث جرى العمل على تطوير البنية التحتية بشكل جذري لتسهيل وصول الوفود السياحية وربط "الوادي" الجديد بالمحافظات المجاورة عبر شبكة طرق حديثة.

وجرى خلال الاجتماع تبادل الرؤى حول كيفية إبراز المقومات البيئية، حيث استمعت المحافظ بعناية إلى ملاحظات "الوفد" السويسري ومقترحاتهم حول المواقع الأثرية والبيئية التي قاموا بزيارتها، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى الحفاظ على المواقع المتميزة وتطويرها بما يتناسب مع المعايير الدولية لقطاع "السياحة" العالمية.

من جانبهم، أعرب أعضاء "الوفد" السويسري عن انبهارهم الشديد بما شاهدوه في قلب الصحراء الغربية، حيث جرى وصف الطبيعة في الوادي الجديد بالخلابة والساحرة.

وأشاد الزائرون بالثراء الثقافي والتراثي الذي لمسوه في التعامل مع المجتمع المحلي، مؤكدين أن "مصر" تمتلك في أقاليمها البعيدة كنوزاً تستحق أن يعرفها العالم أجمع.

وأكد المشاركون في المبادرة، أن ما جرى رصده من حفاوة استقبال وتطوير في المرافق السياحية يعزز من فرص جذب المزيد من السائحين الأوروبيين إلى "المحافظة"، خاصة أولئك المهتمين بسياحة السفاري والسياحة البيئية والاستشفائية التي تشتهر بها "الوادي" الجديد.

