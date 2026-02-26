عقدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، لقاءً جماهيرياً موسعاً مع أهالي قرية بغداد بمركز باريس، لبحث مطالبهم ميدانياً وجرى خلال هذا الاجتماع الاستماع إلى كافة المقترحات والمطالب التي تشغل بال "الأهالي"، في خطوة تعكس حرص "المحافظ" على التواصل المباشر وحل المشكلات من قلب الحدث.

اتخذت "المحافظ" خلال اللقاء مجموعة من الخطوات الجادة، حيث جرى التوجيه بمراجعة الموقف القانوني والفني لـ 60 منزلاً تابعاً لهيئة التعمير في "القرية".

كما جرى تكليف لجنة متخصصة من مركز "باريس" لمعاينة 50 منزلاً ريفياً بمنطقة أرض الملك للتحقق من التزامها بالضوابط.

وفي سياق دعم الشباب، جرى التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات تقسيمات أراضي الشباب، لضمان توفير سكن ملائم ومستقر لأبناء "القرية".

جرى التنسيق بين المركز وإدارة الري لمتابعة أعطال الآبار، مع إعلان تحمّل المحافظة نسبة 50% من تكاليف الإصلاح مناصفة مع المواطنين.

كما جرى توجيه دراسة لزيادة ساعات تشغيل الآبار الحكومية تزامناً مع موسم زراعة القمح. وعلى الصعيد التعليمي، جرى إدراج إنشاء مدرسة إعدادية جديدة ضمن خطة العام القادم، تلبيةً لاحتياجات التوسع العمراني في "باريس".

حيث جرى حصر مشكلات الصرف الصحي تمهيداً لانطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة". كما جرى توجيه مخاطبة رسمية لجهاز تنظيم الاتصالات لتقوية شبكة المحمول بنطاق "القرية".

وجرى أيضاً تدبير إمام للمسجد استجابة لمطالب "الأهالي" الدينية، مما يعكس شمولية هذه الـ "قرارات" لكافة جوانب الحياة اليومية.