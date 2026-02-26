جيش الاحتلال يشن غارات على مواقع تابعة لحزب الله شرقي لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إن سلاح الجو هاجم مركز قيادة تابع لحزب الله في شرقي لبنان بغارة جوية.

وزعم جيش الاحتلال في بيانه، أن حزب الله استخدم مركز القيادة الذي يقع بالقرب من بعلبك في وادي البقاع، لشن هجمات ضد قواته.

وأوضح في بيانه: "إن منظمة حزب الله تزرع أصولها بشكل منهجي بين السكان المدنيين، في انتهاك لتفاهمات وقف إطلاق النار، وتستغل السكان المدنيين بشكل ساخر كدروع بشرية لتنفيذ هجمات إرهابية".

وادعى جيش الاحتلال، أن "نشاط حزب الله في الموقع يشكل انتهاكا لتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وتهديدا لإسرائيل".