كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

0 0
15:30

القناة

انفراجة مالية في الزمالك بعد تدخل جون إدوارد قبل موقعة الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

03:21 م 09/10/2025
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (1)
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (3)
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (2)
    الزمالك ضد غزل المحلة
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (3)
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
    مباراة القمة بين الأهلي والزمالك (4)

يواصل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تحركاته لتجهيز وصرف دفعة جديدة من المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

ويسعى مجلس الزمالك لصرف هذه الدفعة خلال الـ 48 ساعة القادمة، وربما يوم الأحد القادم كموعد مبدئي لصرف مستحقات الأجانب.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن جون إدوارد المدير الرياضي، تدخل خلال الساعات الماضية، وضغط على مجلس الإدارة، بضرورة حل الأزمة المالية في أسرع وقت.

هذا التحرك لحل أزمة المستحقات المتأخرة، خاصة للاعبين الأجانب، ولتوفير دفعة معنوية ومالية للاعبين قبل استئناف الدوري ومباراة الفريق في كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام ديكيداها الصومالي المقررة يوم 18 أكتوبر الجاري.

وقام مجلس الزمالك بصرف دفعة سابقة من المستحقات قبل مباراة غزل المحلة الأخيرة، حيث كما قام نائب رئيس النادي بتقديم قرض للنادي للمساعدة في سداد جزء من المستحقات المتأخرة.

