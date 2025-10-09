مباريات الأمس
حسام حسن يوجه رسالة لـ شحاتة والجوهري بعد تأهل المنتخب لكأس العالم

كتب : محمد خيري

11:07 ص 09/10/2025
وجه حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، رسالة إلى حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي للفراعنة، الذي يعاني من أزمة صحية حاليا ويتواجد في المستشفى.

وقال حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "فيه إثنين من العظماء في مصر نفسي ابقى زيهم كابتن حسن شحاتة والكابتن محمود الجوهري".

وأضاف "العميد": "كان في تواصل بيني وبين الكابتن حسن شحاته من أول يوم في مرضه وبتمنى ليه الشفاء".

وأكمل: "الشعب المصري، والجمهور المصري، بصراحة قصرنا في حقه سنين أننا مش بنوصل كأس العالم كتير، ولازم يفرحوا بولادهم علشان كده كان نفسي أفرحهم".

واختتم تصريحاته: "حققت هدفي بالوصول لكأس العالم ونبدا نشتغل على اللي جاي بإذن الله تعالى".

وحسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء أمس الأربعاء.

حسام حسن حسن شحاتة منتخب مصر محمود الجوهري كأس العالم 2026 تأهل منتخب مصر

