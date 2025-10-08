مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 3
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 2
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

2 3
20:15

السعودية

بعد ثنائية صلاح.. ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا لكأس العالم

كتب- محمد عبدالهادي:

08:37 م 08/10/2025
    محمد صلاح (5)
    محمد صلاح (3)
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (3)
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح (5)
    محمد صلاح (4)
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح بكرة كأس العالم

تصدر الدولي المصري محمد صلاح، قائمة ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وذلك بعد هدفه اليوم الأربعاء، في شباك جيبوتي بالجولة التاسعة من التصفيات.

وتمكن صلاح من تسجيل هدف مصر الثاني في شباك جيبوتي، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا لكأس العالم كالتالي:

1- محمد صلاح، مصر، 9 أهداف.

2- دينيس بوانجا، الجابون، 8 أهداف.

3- محمد الأمين عمورة، الجزائر، 6 أهداف.

3- جوردان آيو، غانا، 6 أهداف.

3- كاموري دومبيا، مالي، 6 أهداف.

3- مايكل أولونجا، كينيا، 6 أهداف.

