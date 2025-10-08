بعد ثنائية صلاح.. ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا لكأس العالم

بعد الفوز على جيبوتي.. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

تصدر الدولي المصري محمد صلاح، قائمة ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وذلك بعد هدفه اليوم الأربعاء، في شباك جيبوتي بالجولة التاسعة من التصفيات.

وتمكن صلاح من تسجيل هدف مصر الثاني في شباك جيبوتي، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا لكأس العالم كالتالي:

1- محمد صلاح، مصر، 9 أهداف.

2- دينيس بوانجا، الجابون، 8 أهداف.

3- محمد الأمين عمورة، الجزائر، 6 أهداف.

3- جوردان آيو، غانا، 6 أهداف.

3- كاموري دومبيا، مالي، 6 أهداف.

3- مايكل أولونجا، كينيا، 6 أهداف.