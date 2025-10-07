لا تزال الانسحابات مستمرة في انتخابات النادي الأهلي، حيث أعلن أحمد شوبير منذ قليل انسحاب مرشح آخر من الانتخابات، وهو أحمد شريف، في خطوة تقرب نجاح قائمة محمود الخطيب في الانتخابات بالتزكية.

وأعلن أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، انسحاب أحمد شريف المرشح على مقعد العضوية فوق السن، من الانتخابات المقرر إقامتها في نهاية أكتوبر الجاري.

وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كمان أحمد شريف يعلن تنازله عن الترشح في انتخابات الأهلي، لم يتبقى إلا حسن طنطاوى ويتم إعلان تزكية قائمة كابتن محمود الخطيب".

قائمة محمود الخطيب في الانتخابات

مقعد الرئيس: محمود الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: "طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال".

أعضاء تحت السن: "إبراهيم العامري - رويدا هشام".

ومن المقرر إقامة انتخابات النادي الأهلي في نهاية شهر أكتوبر الجاري، بشكل خاص يومي 30 و31 من الشهر الجاري.

