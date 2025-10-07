أحمد الحيوان ينسحب من سباق انتخابات النادي الأهلي (خاص)

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن الموقف النهائي لأحمد الحيوان المرشح بانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي على مقعد العضوية (فوق السن).

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن أحمد الحيوان قرر الانسحاب من انتخابات القلعة الحمراء.



وكانت منار سعيد، المرشحة على منصب العضوية في انتخابات النادي الأهلي، قد أعلنت مؤخرًا انسحابها بشكل رسمي، للاطلاع على تصريحاتها.. اضغط هنا

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي جرى عصر يوم أمس الإثنين بفرع الأهلي بالشيخ زايد، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة المقرر لها يومي ٣٠ و٣١ أكتوبر الجاري، الذين تقدموا خلال المدة القانونية بأوراق ترشحهم، وتمت مراجعتها من اللجنة المشكلة من النادي وكذلك من الجهة الإدارية.

يذكر أن لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي الأهلي قد أعلنت إغلاق باب الترشح في تمام الساعة السابعة مساء يوم أول أمس الجمعة، للاطلاع على الـ 16 مرشحًا.. اضغط هنا





اقرأ أيضًا:

"طارئة وصعبة".. أحمد مرتضى منصور يعلن تعرض والده لوعكة صحية

"انقذوا الزمالك الموضوع خطير جدا".. مهيب يستغيث ويطلق تصريحات نارية

رد فعل عاجل من الزمالك على إنذار وكيل بنتايج



