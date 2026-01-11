مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

بتروجت

0 2
17:00

مودرن سبورت

كأس رابطة الأندية

الزمالك

0 1
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

1 4
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 1
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

1 1
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

0 0
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

"بعد الهزيمة من زد".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

07:50 م 11/01/2026
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد من تحقيق الفوز اليوم، على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس عاصمة مصر.

ورفع فريق زد رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 10 في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد نادي الزمالك عند النقطة رقم 4 في المركز السادس.

ويشارك الزمالك في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "المصري، زد، الاتحاد السكندري، كهرباء الإسماعيلية، سموحة وحرس الحدود".

وجاء جدول ترتيب مجموعة الزمالك كالتالي:

1- المصري البورسعيدي، 5 مباريات، 11 نقطة

2- زد، 5 مباريات، 10 نقاط

3- الاتحاد السكندري، 5 مباريات، 7 نقاط

4- كهرباء الإسماعيلية، 5 مباريات، 5 نقاط

5- سموحة، 5 مباريات، 5 نقاط

6- الزمالك، 5 مباريات، 4 نقاط

7- حرس الحدود، 4 مباريات، نقطة وحيدة

أقرأ أيضًا:

الزمالك يتلقى الهزيمة أمام زد بهدف دون مقابل في كأس عاصمة مصر

نجم الأهلي السابق: كنت خايف من مشاركة حسام عبد المجيد أمام كوت ديفوار

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

