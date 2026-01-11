"بعد الهزيمة من زد".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

بعد عبور الأفيال.. تدريبات استشفائية لمنتخب مصر استعدادًا للسنغال

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد من تحقيق الفوز اليوم، على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس عاصمة مصر.

ورفع فريق زد رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 10 في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد نادي الزمالك عند النقطة رقم 4 في المركز السادس.

ويشارك الزمالك في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "المصري، زد، الاتحاد السكندري، كهرباء الإسماعيلية، سموحة وحرس الحدود".

وجاء جدول ترتيب مجموعة الزمالك كالتالي:

1- المصري البورسعيدي، 5 مباريات، 11 نقطة

2- زد، 5 مباريات، 10 نقاط

3- الاتحاد السكندري، 5 مباريات، 7 نقاط

4- كهرباء الإسماعيلية، 5 مباريات، 5 نقاط

5- سموحة، 5 مباريات، 5 نقاط

6- الزمالك، 5 مباريات، 4 نقاط

7- حرس الحدود، 4 مباريات، نقطة وحيدة

