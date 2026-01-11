عمرو الجزار يخضع للكشف الطبي تمهيدا لإعلان انضمامه للأهلي بشكل رسمي

شوبير يعلق على ذكاء ما فعله صلاح.. ويوجه رسالة قوية لحسام حسن

أنهى النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 11 يناير الجاري، إجراءات التعاقد مع مدافع فريق البنك الأهلي عمرو الجزار، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "عمرو الجزائر خضع للكشف الطبي مساء اليوم الأحد 11 يناير الجاري، ثم توجه إلى النادي لتصوير فيديو التقديم الخاص به".

وأضاف: "اللاعب سيوقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي بشكل رسمي، خلال الساعات المقبلة ثم سيتم الإعلان عن الصفقة".

وخاض الجزار خلال الموسم الحالي رفقة فريق البنك الأهلي، حتى الآن 11 مباراة بمختلف البطولات، لم يسجل أو يصنع أي هدف.

ويذكر أن الجزار كان قد انضم إلى فريق البنك الأهلي، في يناير 2025 قادما من غزل المحلة.