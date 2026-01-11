مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

بتروجت

0 2
17:00

مودرن سبورت

كأس رابطة الأندية

الزمالك

0 1
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

1 4
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 2
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

1 1
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

0 0
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

عمرو الجزار يخضع للكشف الطبي تمهيدا لإعلان انضمامه للأهلي بشكل رسمي

كتب - مراسل مصراوي:

07:54 م 11/01/2026 تعديل في 08:22 م
    عمرو الجزار مدافع غزل المحلة
    عمرو الجزار (1)
    عمرو الجزار ومحمد صلاح
    عمرو الجزار (2)
    عمرو الجزار مدافع غزل المحلة (2)
    عمرو الجزار مدافع غزل المحلة

أنهى النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 11 يناير الجاري، إجراءات التعاقد مع مدافع فريق البنك الأهلي عمرو الجزار، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "عمرو الجزائر خضع للكشف الطبي مساء اليوم الأحد 11 يناير الجاري، ثم توجه إلى النادي لتصوير فيديو التقديم الخاص به".

وأضاف: "اللاعب سيوقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي بشكل رسمي، خلال الساعات المقبلة ثم سيتم الإعلان عن الصفقة".

وخاض الجزار خلال الموسم الحالي رفقة فريق البنك الأهلي، حتى الآن 11 مباراة بمختلف البطولات، لم يسجل أو يصنع أي هدف.

ويذكر أن الجزار كان قد انضم إلى فريق البنك الأهلي، في يناير 2025 قادما من غزل المحلة.

