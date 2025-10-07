تفاصيل الحالة الصحية لـ حسن شحاتة وموعد التدخل الجراحي

"اتفقنا مع جون إدوارد".. مصدر يكشف موقف إدارة الزمالك من استمرار فيريرا

"الجماعة حاولت تجنيده".. ميدو يدافع عن محمد صلاح ويكشف مفاجأة

هل أصبح وجه السعد على فريقه؟.. 3 لقطات لشيكابالا مع ناديه الجديد (صور)

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، تفاصيل الحالة الصحية، لوالده حسن شحاتة، المدرب التاريخي للمنتخب الوطني المصري، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وقال كريم شحاتة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الأهلي": "حسن شحاتة تعرض لأزمة صحية خلال الأيام الماضية ودخل المستشفى، وتحسنت حالته مؤخرا".

وتابع: "بقالنا شهرين أو أكثر بنعمل جلسات وفحوصات عشان نجهزه للعملية، لكن والدي بقاله يومين تعبان شوية في المستشفى".

وأضاف: "الوالد جاله فيروس أو بكتيريا في المعدة، وده اللي أخر خضوعه للعملية في الوقت الحالي، لكن حالته مستقرة وبيتلقى العلاج اللازم".

وأردف: "الكابتن حسن سيستمر لمدة يومين وبعد أسبوعين تقريبًا أو 10 أيام سيخضع لعملية جراحية هامة".

واختتم تصريحاته: "سيجري حسن شحاتة بعض التحاليل الطبية التي يحتاجها الطبيب قبل الخضوع لعملية جراحية".

جدير بالذكر أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد حرص على زيارة حسن شحاتة في المستشفى مساء أمس الإثنين، بالأخص وأنه يمر بحالة صحية غير مستقرة.