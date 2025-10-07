"خايف من ضياع حلم المونديال".. إعلامي يكشف تفاصيل غضب حارس الزمالك

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، طلب من إدارة النادي تحديد موقفه خلال الفترة المقبلة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن عواد أبدى استياءه الشديد من استمرار استبعاده من التشكيل الأساسي، مؤكدًا للمقربين منه أن هذا القرار حرمه من فرصة الانضمام إلى منتخب مصر.

وأوضح أن عواد يشعر بالحزن بسبب تجاهله داخل الزمالك رغم التزامه في التدريبات ورغبته القوية في العودة للمشاركة أساسياً، خاصة أنه يرى أن فرصته في التواجد بكأس العالم المقبلة لن تتحقق إلا من خلال مشاركته المستمرة مع الزمالك، لذلك طالب إدارة النادي بحسم موقفه بشكل واضح خلال الفترة القادمة.