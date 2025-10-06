مباريات الأمس
قرار صادم من مجلس إدارة الزمالك للجماهير

كتب ـ محمد خيري:

10:31 م 06/10/2025
كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، عن الموقف النهائي لمجلس الإدارة بخصوص مشاركة فريق كرة اليد بالنسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن مجلس الإدارة قرر انسحاب فريق كرة اليد من المشاركة في بطولة أفريقيا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار مجلس إدارة الزمالك بعدم خوض الفريق للبطولة لتوفير النفقات بدلاً من سفر البعثة إلى دولة المغرب.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الزمالك سيكتفي بالمشاركة في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية المؤهلة للسوبر الإفريقي لترشيد النفقات.

يذكر أن بطولة أفريقيا لكرة اليد من المقرر أن تُقام خلال الفترة من 11 وحتى 20 أكتوبر الجاري بدولة المغرب.

