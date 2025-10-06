مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

السعودية - شباب

1 1
02:00

النرويج - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

1 1
02:00

كولومبيا - شباب

جميع المباريات

إعلان

"نزل من المدرجات".. شيكابالا يحتفل مع لاعبين "G" بعد فوزهم على الترسانة في الكأس

كتب - محمد عبد السلام:

08:38 م 06/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    احتفال شيكابالا مع لاعبين جي (2)
  • عرض 10 صورة
    احتفال شيكابالا مع لاعبين جي (4)
  • عرض 10 صورة
    احتفال شيكابالا مع لاعبين جي (3)
  • عرض 10 صورة
    احتفال شيكابالا مع لاعبين جي (6)
  • عرض 10 صورة
    احتفال شيكابالا مع لاعبين جي (7)
  • عرض 10 صورة
    احتفال شيكابالا مع لاعبين جي (8)
  • عرض 10 صورة
    احتفال شيكابالا مع لاعبين جي (9)
  • عرض 10 صورة
    احتفال شيكابالا مع لاعبين جي (5)
  • عرض 10 صورة
    احتفال شيكابالا مع لاعبين جي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" رئيس نادي G مع لاعبي فريقه بعد فوزهم على الترسانة في بطولة كأس مصر.

نتيجة نادي G والترسانة

وفاز نادي G على نظيره الترسانة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر، ضمن مواجهات تصفيات كأس مصر من الدور الثالث.

وبعد انتهاء المباراة نزل شيكابالا من المدرجات إلى أرضية الملعب للاحتفال مع لاعبين جي لفوزهم على الترسانة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود عبد الرازق شيكابالا ئيس نادي G بطولة كأس مصر نادي G يفوز على الترسانة فوز نادي G على الترسانة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أفيخاي يواصل أكاذيبه: إسرائيل المنتصر في حرب أكتوبر.. ومصريون: نسيت الكستور
بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
لماذا قفزت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا لذروات جديدة اليوم؟3 أسباب..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر