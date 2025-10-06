"لدغة من لاعب سان جيرمان السابق".. الترسانة يودع بطولة كأس مصر على يد "فريق

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" رئيس نادي G مع لاعبي فريقه بعد فوزهم على الترسانة في بطولة كأس مصر.

نتيجة نادي G والترسانة

وفاز نادي G على نظيره الترسانة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين الموافق 6 أكتوبر، ضمن مواجهات تصفيات كأس مصر من الدور الثالث.

وبعد انتهاء المباراة نزل شيكابالا من المدرجات إلى أرضية الملعب للاحتفال مع لاعبين جي لفوزهم على الترسانة.