"دعم مادي واستقبال المصابين".. ما هو الدور الذي لعبه الأهلي في حرب أكتوبر

"مررت به من قبل".. هاني أبو ريدة يعلق على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني

"نزل من المدرجات".. شيكابالا يحتفل مع لاعبين "G" بعد فوزهم على الترسانة

كشف يوسف مسعد وكيل النجم المغربي بصفوف الزمالك محمود بنتايج عن خطوة تصعيدية من جانبهم ضد القلعة البيضاء.

وقال مسعد في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين:"الزمالك لا يحترم أحد ولا يرد علينا فلماذا نمنحهم فرصة؟.. لم يدفعوا راتب بنتايج منذ شهرين وغيرها من الأمور كعمولات الوكلاء، وأنا أيضًا لم أتقاض أجري، وحتى نادي سانت إيتيان لم يحصل على مستحقاته".

وأتم وكيل بنتايج تصريحاته بقوله:"الخطوة المقبلة ستكون محكمة التحكيم الرياضي".

إحصائيات بنتايج مع الزمالك

الزمالك كان قد تعاقد مع الظهير الأيسر المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2024/25 على سبيل الإعارة قبل أن يشتري عقده بصورة نهائية.

محمود بنتايج شارك خلال الموسم الجاري مع الزمالك بـ 9 مباريات صنع خلالها هدفًا.

صاحب الـ 25 عامًا شارك إجمالاً مع الزمالك بـ 38 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 4.

اقرأ أيضًا:

"سبت شغلي وبيتي عشانه".. مشجع المنصورة يروي لمصراوي قصة صورته الشهيرة

اجتماع مهم في الأهلي بشأن انتخابات الفترة الجديدة