"لا يردون علينا".. وكيل بنتايج يكشف خطوة تصعيدية ضد الزمالك

كتب ـ طه عبدالله

07:26 م 06/10/2025
كشف يوسف مسعد وكيل النجم المغربي بصفوف الزمالك محمود بنتايج عن خطوة تصعيدية من جانبهم ضد القلعة البيضاء.

وقال مسعد في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين:"الزمالك لا يحترم أحد ولا يرد علينا فلماذا نمنحهم فرصة؟.. لم يدفعوا راتب بنتايج منذ شهرين وغيرها من الأمور كعمولات الوكلاء، وأنا أيضًا لم أتقاض أجري، وحتى نادي سانت إيتيان لم يحصل على مستحقاته".

وأتم وكيل بنتايج تصريحاته بقوله:"الخطوة المقبلة ستكون محكمة التحكيم الرياضي".

إحصائيات بنتايج مع الزمالك

الزمالك كان قد تعاقد مع الظهير الأيسر المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2024/25 على سبيل الإعارة قبل أن يشتري عقده بصورة نهائية.

محمود بنتايج شارك خلال الموسم الجاري مع الزمالك بـ 9 مباريات صنع خلالها هدفًا.

صاحب الـ 25 عامًا شارك إجمالاً مع الزمالك بـ 38 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 4.

محمود بنتايج الزمالك فيفا مستحقات لاعبي الزمالك

إعلان

