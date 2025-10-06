مباريات الأمس
محمد صلاح ينتظم في معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي جيبوتي وغينيا

كتب : يوسف محمد سعيد

03:30 م 06/10/2025
انتظم النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني اليوم الأحد، في التدريبات الجماعية للفراعنة استعدادا لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، منتخبي جيبوتي وغينيا بيساو، يومي 8 أكتوبر الجاري و12 من الشهر ذاته على الترتيب.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني، صورة لمحمد صلاح من مران اليوم وكتب: "ملك السعادة حضر".

وكان صلاح وصل إلى مصر أمس الأحد، استعدادا للانتظام في معسكر الفراعنة، خلال شهر أكتوبر الجاري، لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويطمح المنتخب الوطني، في تحقيق الانتصار في الجولة المقبلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، على حساب منتخب جيبوتي، ليضمن التأهل رسميا إلى كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب مصر حاليا، صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 20 نقطة ويليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة.

محمد صلاح جيبوتي غينيا بيساو تصفيات كأس العالم 2026

