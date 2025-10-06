اجتماع مهم في الأهلي بشأن انتخابات الفترة الجديدة

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا مساء اليوم الإثنين بفرع الشيخ زايد، من أجل اعتماد قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة المقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن مجلس إدارة الأهلي سيعقد اجتماعه الأخير في دورته الحالية 2021-2025 مساء اليوم الإثنين.

وأضاف المصدر أن الاجتماع سيشهد مناقشة خطة الإدارة التنفيذية لتنظيم اجتماع الجمعية العمومية العادية التي ستشهد انتخاب مجلس إدارة جديد يقود القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات مقبلة.

وأوضح المصدر أن المجلس سيقوم باعتماد قائمة المرشحين قبل إرسالها بشكل رسمي للجهة الإدارية لاعتمادها.

واختتم المصدر أن المجلس سيقوم بافتتاح عدد من المنشآت والصالات في فرع الشيخ زايد.

