"الأهلي فاوضه وهذا موقفه".. وكيل فيريرا يفجر مفاجأة

كتب : محمد خيري

10:32 ص 06/10/2025
أكد خالد سليمان وكيل أعمال يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، رفض تدريب النادي الأهلي قبل التوقيع مع الزمالك.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "الأهلي دخل في مفاوضات قوية مع يانيك فيريرا قبل تولي موسيماني تدريب الأهلي ولكن المفاوضات فشلت".

وأضاف: "يانيك فيريرا كان مرتبط بتعاقد مع فريقه وقت مفاوضات الأهلي لذلك لم يتوصل إلى اتفاق مع الأحمر، برغبته في الاستمرار".

وواصل: "يانيك فيريرا افضل من ريبيرو مدرب الأحمر السابق وريكارردو سواريش وهو حريص على استكمال فترته مع الزمالك برغبته في تحقيق الألقاب".

كما أكد خالد سليمان وكيل أعمال يانيك فيريرا، أنه يقدر تماما غضب جمهور الزمالك بسبب تراجع النتائج قائلا: "جمهور الزمالك معاه حق في الغضب من فيريرا بسبب النتائج ولكن كرة القدم مفيش فريق بيكسب على طول".

وأكمل: "على جمهور الزمالك أن يمنح فيريرا وقته واحترم قرار النادي فيما يخص مصير فيريرا وبشكل عام فيريرا حقق نتائج جيدة في الدوري".

وأختتم تصريحاته: "تراجع النتائج امر وارد في كرة القدم ومجلس إدارة الزمالك يعلم تفاصيل عقد فيريرا مع النادي ليس جون ادوارد فقط ولن أقول اي تفاصيل خاصة بعقده".

الزمالك نادي الزمالك فيريرا الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي

