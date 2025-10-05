مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

1 0
17:00

زد

الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

وادي دجلة

كأس العالم تحت 20 عاما

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00

فرنسا - شباب

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 0
16:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

2 1
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

0 1
18:30

مانشستر سيتي

رابطة الاندية تكشف الموعد الجديد لمباراة الأهلي والاتحاد

كتب - نهى خورشيد

09:38 م 05/10/2025

الأهلي

قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المواجهة يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري بدلاً من الموعد السابق المحدد في 21 من الشهر نفسه.

وأوضح مصدر داخل الرابطة في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن القرار جاء بسبب مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، إذ يخوض الفريق مواجهتين في البطولة القارية يومي 18 و25 أكتوبر، وهو ما استدعى تعديل موعد اللقاء المحلي لمنح الفريق الوقت الكافي للاستعداد والراحة.

وأشار المصدر إلى أن الرابطة تطبق نظاماً تنسيقياً مع الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية، يهدف إلى تنظيم جدول المباريات بحيث تُدرج مواجهة في الدوري بين مباراتي كل نادٍ في إفريقيا، مع السماح بتوفير يومين إلى ثلاثة أيام راحة وفقاً لرغبة النادي المعني.

