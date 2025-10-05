"كبير الهجاصين ومعاه شيخ".. لاعب سابق يفتح النار على رضا عبدالعال

من هي منار سعيد التي أعلنت انسحابها من انتخابات الأهلي "احتراماً للخطيب" ؟

انتقد محمد ماجد أونش، لاعب نادي طنطا السابق، مدربه الأسبق رضا عبد العال، نجم الزمالك السابق بشدة، وكشف عن كواليس مثيرة للجدل خلال فترة تدريب رضا عبد العال للفريق.

وتدرب "أونش" تحت قيادة رضا عبد العال، حين كان لاعبا في فريق طنطا منذ سنوات.

وقال "أونش" في بودكاست: "أسلوب رضا عبد العال في إدارة الفريق والتعامل مع اللاعبين كان غريبًا جدًا، يعني مفيش محاضرة وبييجي من القاهرة يعمل تقسيمة بين الفريقين ربع ساعة مثلا وخلاص ويقعد برا يشرب عصير".

وأوضح أونش أن رضا عبد العال كان يستعين بشيخ قبل بعض مباريات طنطا، واصفًا هذا الأمر بأنه كان من "الكواليس الصادمة" في فترة تدريبه.

واختتم تصريحاته: "رضا عبدالعال هو كبير الهجاصين ده مسك فريق طنطا في الممتاز هبطهم للدرجة الثالثة".

