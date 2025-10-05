ماذا يعني انسحاب منار سعيد من انتخابات الأهلي .. وما تأثيره على قائمة محمود

أعلنت منار سعيد، المرشحة على منصب العضوية في انتخابات النادي الأهلي، انسحابها بشكل رسمي في خطوة مفاجئة.

وأشارت منار سعيد، عبر بيان رسمي أصدرته في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى أن قرارها يأتي احتراماً لمحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء الحالي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

من هي منار سعيد ؟

وتمتلك منار سعيد أكاديمية للتخاطب تحمل اسمها بجانب حصولها في وقت سابق على ليسانس حقوق جامعة القاهرة كما تحمل الدكتوراه في التخاطب والنطق.

وتهتم منار سعيد بالعمل العام إذ سبق وترشحت كمستقلة عن دائرة مدينة نصر بانتخابات مجلس النواب عام 2020.

منار سعيد هي أم لأربعة أبناء (محمد، ومعاذ، وآية، وعمر) وزوجها يعمل كدكتور صيدلي.

وأوضحت منار سعيد في برنامجها الانتخابي أنها "صوت الأم التي تعيش تفاصيل النادي الأهلي، وتجمع بين الخبرة الأكاديمية والتنفيذية، والإنجازات وتتبنى رؤية واضحة بأن الأطفال والأولاد في النادي الأهلي هم المجتمع القادم، وأن النادي شريك أصيل في التربية وبناء شخصية جيدة تفيد المجتمع. ولتحقيق ذلك، يجب زرع حب الرياضة والانتماء والالتزام بالمواعيد، واستثمار طاقات الأبناء إيجابياً بعيداً عن أوقات الفراغ السلبية".

