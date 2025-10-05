"مفيش فلوس".. نجم الزمالك السابق يصدم الجماهير حول رحيل فيريرا

أكد تامر عبد الحميد “دونجا”، نجم نادي الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء تعيش حالة من القلق بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وقال دونجا في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور، إن اللاعبين لا يفكرون في الملعب بالشكل المطلوب بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي تمثل العائق الأكبر أمام فكرة رحيل فيريرا عن القيادة الفنية، نظرًا لصعوبة تحمل النادي تكاليف فسخ عقده.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الثنائي أحمد ربيع وأحمد حمدي غير جاهزين بدنيًا في الوقت الراهن، ورغم ذلك شاركا أساسيين في مواجهة غزل المحلة.

وتحدث دونجا أيضًا عن مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، مؤكدًا أن علاء عبد العال المدير الفني للفريق المنافس معروف بخططه الدفاعية الصارمة واعتماده على الهجمات المرتدة، وهو ما صعّب مهمة الزمالك في تحقيق الفوز.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي بدأ يستعيد مستواه المعهود وروح الفانلة الحمراء، مشددًا على أنه في حال تصدّره جدول ترتيب الدوري الممتاز، فلن يتنازل عن القمة بسهولة هذا الموسم.

