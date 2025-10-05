مباريات الأمس
حسني عبد ربه يحتفل بعيد زواجه بصورتين ورسالة رومانسية

كتب : مصراوي

12:48 م 05/10/2025

حسني عبد ربه وزوجته

شارك حسني عبدربه نجم منتخب مصر والإسماعيلي السابق متابعيه جانب من احتفاله بعيد زواجه.

ونشر عبدربه صورتين من حفل عشاء رومانسي جمعه بزوجته عبر حسابه بمنصة انستجرام مساء السبت مُذيلاً الصورتين بتعليق:"كل عيد جواز و أنتي أجمل حاجة في حياتي بحبك".

وتعد ميرنا هذه هى الزيجة الثانية لنجم الإسماعيلي السابق، حيث تزوجها في عام 2019، بعد الإنفصال عن زوجته الأولى.

من هى ميرنا غيط زوجة حسني عبد ربه الثانية؟

وتدعى زوجة حسني عبد ربه الثانية، ميرنا علي غيط وهي ابنة نجم الإسماعيلي السابق علي غيط.

حسني عبد ربه وزوجته (1)حسني عبد ربه وزوجته

وتعرف ميرنا غيط، بعدم تفاعلها المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتزوجت ميرنا الغيطي للمرة الأولى، في عام 2013 من لاعب الإسماعيلي السابق مصطفى إبراهيم.

وأقيم حفل زفاف حسني عبد ربه وميرنا غيط، في عام 2019، وسط حفل عائلي حضره عدد قليل من العائلة فقط، بسبب تفشي فيروس كورونا في ذلك الوقت.

وأنجبت ميرنا علي غيط، ابنة واحدة من حسني عبد ربه تدعى فريدة.

تم إخطار جون إدوارد.. أول تحرك من مجلس الزمالك للإطاحة بفيريرا

لماذا سيتواجد 7 لاعبين فقط بمران الأهلي يوم الأربعاء؟.. مصدر يوضح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميرنا علي غيط حسني عبدربه عيد زواج حسني عبد ربه زوجة حسني عبدربه الثانية

