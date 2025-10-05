حسني عبد ربه يحتفل بعيد زواجه بصورتين ورسالة رومانسية

شارك حسني عبدربه نجم منتخب مصر والإسماعيلي السابق متابعيه جانب من احتفاله بعيد زواجه.

ونشر عبدربه صورتين من حفل عشاء رومانسي جمعه بزوجته عبر حسابه بمنصة انستجرام مساء السبت مُذيلاً الصورتين بتعليق:"كل عيد جواز و أنتي أجمل حاجة في حياتي بحبك".

وتعد ميرنا هذه هى الزيجة الثانية لنجم الإسماعيلي السابق، حيث تزوجها في عام 2019، بعد الإنفصال عن زوجته الأولى.

من هى ميرنا غيط زوجة حسني عبد ربه الثانية؟

وتدعى زوجة حسني عبد ربه الثانية، ميرنا علي غيط وهي ابنة نجم الإسماعيلي السابق علي غيط.

وتعرف ميرنا غيط، بعدم تفاعلها المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتزوجت ميرنا الغيطي للمرة الأولى، في عام 2013 من لاعب الإسماعيلي السابق مصطفى إبراهيم.

وأقيم حفل زفاف حسني عبد ربه وميرنا غيط، في عام 2019، وسط حفل عائلي حضره عدد قليل من العائلة فقط، بسبب تفشي فيروس كورونا في ذلك الوقت.

وأنجبت ميرنا علي غيط، ابنة واحدة من حسني عبد ربه تدعى فريدة.

