الدوري المصري

الزمالك

1 1
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

2 3
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 1
19:30

ليفربول

جميع المباريات

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك والمحلة بالدوري؟ (كوميك)

كتب : يوسف محمد سعيد

07:58 م 04/10/2025
كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره غزل المحلة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

وهذه هى المرة الثالثة على التوالي، التي يفشل فيها الفارس الأبيض في تحقيق الفوز، بعدما تعادل أمام الجونة في الجولة الثامنة، قبل أن يتلقى الهزيمة في الجولة الماضية أمام الأهلي، ثم التعادل اليوم أمام المحلة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وتعادل الزمالك مع غزل المحلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك أمام المحلة في الدوري، بمطالعة الألبوم أعلاه:

ترتيب الزمالك في بطولة الدوري

وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 18 في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما رفع فريق المحلة رصيده إلى النقطة رقم 11 في المركز الـ14.

ترتيب الزمالك في بطولة الدوري تعادل الزمالك والمحلة بطولة الدوري المصري

