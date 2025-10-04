10 صورة من وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد المقاولون العرب لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره غزل المحلة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

وهذه هى المرة الثالثة على التوالي، التي يفشل فيها الفارس الأبيض في تحقيق الفوز، بعدما تعادل أمام الجونة في الجولة الثامنة، قبل أن يتلقى الهزيمة في الجولة الماضية أمام الأهلي، ثم التعادل اليوم أمام المحلة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وتعادل الزمالك مع غزل المحلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك أمام المحلة في الدوري، بمطالعة الألبوم أعلاه:

ترتيب الزمالك في بطولة الدوري

وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 18 في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما رفع فريق المحلة رصيده إلى النقطة رقم 11 في المركز الـ14.

