"تواجد زيزو وتريزيجيه".. مقاعد بدلاء الأهلي أمام زد في الدوري المصري

كتب : يوسف محمد

09:11 م 28/02/2026
    محمود حسن تريزيجيه
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت، نظيره زد في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتنطلق مباراة المارد الأحمر أمام زد اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان ياس توروب المدير الفني للأهلي، أعلن تشكيل فريقه الرسمي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، هادي رياض ويوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان وإمام عاشور

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، مروان عثمان وطاهر محمد طاهر

ويتواجد على مقاعد بدلاء النادي الأهلي في اللقاء كل من: "مصطفى شوبير، أحمد رمضان بيكهام، محمود تريزيجيه، محمد شريف، حسين الشحات، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو، كريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري:

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم أمام زد، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 36 نقطة جمعهم من 17 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

أقرأ أيضًا:

"ثلاثي هجومي".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة زد بالدوري المصري

"قبل مباراة بيراميدز".. ماذا يفعل الزمالك بحضور الصافرة التحكيمية لمحمود ناجي؟

